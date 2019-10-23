2019/10/23 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزيداً من القوى الأمنية .. في مواجهة الحراك الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحل الاخباري الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 09:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.

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