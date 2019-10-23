2019/10/23 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم العراق تقرير عن تعزيز مكانة في مؤتمر (سيداو) للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعرض تقريره عن تعزيز مكانة المرأة للامم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعرض تقريره عن تعزيز مكانة المرأة للامم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).