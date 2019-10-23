“بالصور”.. مشروع “ماء البصرة الكبير” يرى النور

2019/10/23 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، عن إكمال معظم فقرات التشغيل التجريبي للمشروع الياباني “مشروع ماء البصرة الكبير”.وتبلغ طاقة المشروع حوالي 199 الف متر مكعب يومياً،.والمشروع المشيد على مساحة تزيد عن الـ 200 الف متر مربع في قضاء الهارثة من المؤمل انجاز مرحلتيه الـ 3 والـ 4 بشكل نهائي قريبا […]

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