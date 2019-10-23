صادق سعدون يكشف سبب استقالته من تدريب الديوانية

2019/10/23 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب فريق الديوانية بكرة القدم صادق سعدون سبب استقالته من الفريق عقب مباراة فريقه امام النفط والتي انتهت بخسارته بثلاثة اهداف لهدف واحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .

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