وزير العمل يعلن إطلاق الدفعة الخامسة من رواتب الإعانة الاجتماعية

2019/10/23 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان اطلاق الدفعة الخامسة لعام ٢٠١٩ من رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى اكثر من (٣٧٤) مليار دينار، داعيا الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف للاستلام.

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