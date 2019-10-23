2019/10/23 | 09:43

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النزاهة: الحكم بسجن مدير عقارات الدولة في صلاح الدين سابقاً

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، أن سعر برميل النفط في موازنة عام 2020 لم يحدد لغاية الان.

وقـال وكـيـل الــوزارة ماهر حـمـاد جــوهــان في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة المالية ل

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الدفاع الأميريكي، مارك إسبر، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، إلى العاصمة بغداد، في زيارة سرية.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "إسبر وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى بغداد بزيارة غير معلنة"، مبينا أنه &quo

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب خالد العبيدي، الثلاثاء، إن التقرير باحداث التظاهرات يسعى الى "التلاعب بالحقائق والتستر على الجناة".

وذكر العبيدي في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "رأينا الأولي بالتقرير الحكومي المتعلق بسقوط

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