لبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية ببندقية صيد قرب الحدود

2019/10/23 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة افادت قالت وسائل إعلام لبنانية، بأن أحد المواطنين أسقط صباح اليوم الاربعاء،، ببندقية صيد، طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بوابة فاطمة – كفركلا بجنوب لبنان.

ونشر موقع “العهد” اللبناني صورة لطائرة التجسس التي أُسقطت بالجنوب اللبناني عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة تابعة له سقطت بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني، في أثناء قيامها بطلعات روتينية لحماية الحدود.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على حسابه في “تويتر” أنه وخلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من الحدود، في الجانب اللبناني.

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