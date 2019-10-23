2019/10/23 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحكيم يطالب الحكومة بحماية المتظاهرين وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل و

اخبار مباشرة

الحكيم يطالب الحكومة بحماية المتظاهرين وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل ومدروس

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطالب الحكومة بحماية المتظاهرين وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل ومدروس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطالب الحكومة بحماية المتظاهرين وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل ومدروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).