2019/10/23 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن إصدار حكم بسجن مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين سابقاً وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مُبيِّنةً إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العامِّ.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المُدان الذي كان يشغل منصب مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين سابقاً أقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ عبر التلاعب والتزوير في كتب معنونة إلى ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء؛ لغرض تمليك قطع أراض عائدة لوزارة المالية خلافاً للقانون".

وأضافت أنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بالتحقيق الذي أجري من قبل دائرة التحقيقات في الهيئة وأقوال المُمثِّلين القانونيّين لدائرتي التسجيل العقاري وعقارات الدولة، فضلاً عن إفادات الشهود وقرينة هروب المتهم عن وجه العدالة، وأصدرت المحكمة حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".

وأكدت الدائرة، أن "قرار الحكم الغيابيِّ القاضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، تضمن إصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجن المدير السابق لدائرة عقارات الدولة في صلاح الدين بسبب فساد مالي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجن المدير السابق لدائرة عقارات الدولة في صلاح الدين بسبب فساد مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).