الكرملين: إذا لم ينسحب الأكراد من شمالي سوريا سنضطر للانسحاب وسيجدون أنفسهم أمام آلة الجيش التركي

2019/10/23 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة هدد الكرملين في حال لم ينسحب الأكراد من المناطق المتفق عليها شمالي سوريا، بسحب الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري، وسيواجه الاكراد ضربات الجيش التركي.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة تخلت عن الأكراد في شمال سوريا وخانتهم”.

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