الحكيم يقدم ثلاث توصيات تجاه التظاهرات ووضع البلد 'الاستثنائي'

2019/10/23 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ثلاث توصيات تجاه التظاهرات المرتقبة ووضع البلد الاستثنائي، فيما قرر عدم المشاركة "الرسمية" في تلك التظاهرات.

وقال الحكيم في بيان صدر، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد واستعدادا لمظاهرات المحتجين السلميين يوم الجمعة المقبل نرى من واجبنا الوطني والاخلاقي ان نوصي بثلاث".





وطالب، الحكيم في توصيته الاولى، "الحكومة بحماية المتظاهرين والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة بنحو عاجل ومدروس"، حاثا في التوصية الثانية، "كتلة الحكمة النيابية على ان تكون بوصلتها تحت قبة البرلمان "بيت الشعب" هي مطالب المحتجين وسبل تلبيتها والعمل على تحشيد الاصوات البرلمانية الاخرى لدعمها".



اما توصية الحكيم، الثالثة، فقد أكد أن "تيار الحكمة الوطني وحفاظا على عفوية التظاهرات قرر عدم المشاركة الرسمية فيها وفي ذات الوقت فإننا لا نمانع من مشاركة المنتمين للتيار فيها بنحو فردي لمن يرغب بذلك".

ومن المتوقع خروج تظاهرات "سلمية" دعا اليها ناشطون "شباب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من تشرين اول الجاري، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من الشهر الحالي.





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