وقفة احتجاجية في السليمانية ضد قصف جبل

2019/10/23 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم العشرات من الاشخاص يوم الاربعاء وقفة احتجاجية في مدينة السليمانية احتجاجا على قصف تركيا لجبل ازمر مما ادى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم عضوان في حزب العمال الكوردستاني.

وقتل شخصان واصيب اربعة اخرون بجروح في منتصف شهر تشرين الاول الجاري في قصف تركي بطائرة مسيرة استهدفتهم في جبل "أزمر" في السليمانية.

وندد المحتجون بسياسة تركيا وتصعيدها ضد الكورد، وقتلهم، وتشريدهم، والتنكيل بهم حيثما تواجدوا، مطالبين المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتدخل وايقاف انتهاكات تلك الدولة.

وشجب المحتجون ايضا مقتل واصابة عدد من الاشخاص بالقصف التركي الذي استهدف جبل "ازمر" المطل على مدينة السليمانية.

و اعلنت مؤسسة الاسايش في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان حادث جبل "ازمر" في مدينة السليمانية ناتج عن قصف استهدف عنصرين في حزب العمال الكوردستاني دخلا اراضي الاقليم من دون استحصال الموافقات الرسمية.

واعلن حزب العمال الكوردستاني عبر منظومة علاقاتها الخارجية ردا على الاسايش ان العنصرين التابعين له واللذين قتلا بضربة جوية تركية كانا قد قدما الى السليمانية لغرض العلاج، في اشارة الى استحصال الموافقات الرسمية.

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