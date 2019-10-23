“بالوثيقة”.. اعلى مرجعية دينية لاهل السنة في العراق تبدي رأيها بالتظاهرات بـ5 نقاط

2019/10/23 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعا المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء والدعوة والافتاء (اعلى مرجعية دينية لاهل السنة والجماعة في العراق)، إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق، لافتاً إلى أن ذلك طريق لنجاحها.ومن المقرر ان تخرج تظاهرات ضخمة يوم الجمعة المقبل، وهي امتداد لاحتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات […]

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