2019/10/23 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين يحذر الكورد في حال عدم الانسحاب من شمال سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين يحذر الكورد في حال عدم الانسحاب من شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين يحذر الكورد في حال عدم الانسحاب من شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).