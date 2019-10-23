ساطع هاشم - عندما رسمني الفنان فائق حسن وطلبته

2019/10/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم فاجأني قبل ايام الصديق الفنان يوسف الناصر بأرساله صورة لإحدى لوحاته التي كان قد رسمها سنة 1975 في السنة الاخيرة من دراسته في اكاديمية الفنون الجميلة في بغداد وبمساعدة استاذه الفنان الكبير الراحل فائق حسن ولمسات فرشاته الزاهية، وسألني ان كنت أنا الموديل المرسوم بهذه اللوحة، نظرا للتشابه بيني وبين الشاب الجالس.وقد أعادتني المفاجأة وهذه اللوحة الى خمسة واربعين سنة ماضية، والى بداياتي في عالم الرس......

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