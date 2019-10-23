إبراهيم ابراش - الانتخابات وحدها لا تكفي

2019/10/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش بعد حوالي شهر من حديث الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن توجهه لإجراء انتخابات عامة وردود الفعل الشعبية والحزبية بشأن ذلك ،وبالرغم من أن هوجة وحماسة الحديث عن الانتخابات هدأت ،إلا أنه تأكد أن كل الشعب الفلسطيني يريد الانتخابات ،ليس فقط لأنه شعب يؤمن بالديمقراطية بل لأنه يريد التخلص من الطبقة السياسية بكل تلاوينها وتغيير النظام السياسي الذي لم يعد قادراً لا على تحرير فلسطين ولا على التصدي لل......

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