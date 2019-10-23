وزير الدفاع الأميركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

2019/10/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة.

ويتوقع أن يلتقي إسبر خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري.

وكان إسبر في زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض الاثنين، حيث التقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلن إسبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" مؤخرا أن القوات الأميركية التي تنسحب من سوريا ستتمركز "مؤقتا" في العراق قبل العودة الى الولايات المتحدة.

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