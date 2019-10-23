طقس الأيام الأربعة المقبلة والحرارة تواصل الإنخفاض

2019/10/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون في الوسط غائم جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خاصة في أقسامها الغربية مع حدوث عواصف رعدية أحياناً وفي الشمال غائماً واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً وفي الجنوب غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً خاصة في أقسامها الشمالية" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد تكون بمعدل 32 مْ".وأضاف ان "طقس الجمعة المقبلة يكون في الوسط غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الشمال بين غائم وغائم جزئياً مع تساقط زخات مطر بعد الظهر تكون رعدية أحياناً وفي الجنوب غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".أما طقس السبت فيكون "في الوسط غائم جزئياً وفي بعض الأماكن غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الشمال غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات وفي الجنوب غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية احياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".



وأشار الى ان "طقس الأحد المقبل سيكون في الوسط غائماً جزئياً وفي الأقسام الشرقية منها يكون غاماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خاصة في أقسامها الشمالية والشرقية منها تكون رعدية احياناً ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب غائماً جزئياً واحياناً غائم مصحوب بتساقط زخات مطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية أحياناً ولا تغير في درجات الحرارة".انتهى

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