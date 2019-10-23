النزاهة: الحكم بسجن مدير عقارات الدولة في صلاح الدين سابقاً

2019/10/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين سابقاً، مُبيِّنةً إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العامِّ.

دائرة التحقيقات في الهيأة وبحسب بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أشارت إلى "إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين سابقاً على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ عبر التلاعب والتزوير في كتب معنونة إلى ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء؛ لغرض تمليك قطع أراض عائدة لوزارة المالية خلافاً للقانون".وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بالتحقيق الذي أجري من قبل دائرة التحقيقات في الهيأة وأقوال المُمثِّلين القانونيّين لدائرتي التسجيل العقاري وعقارات الدولة، فضلاً عن إفادات الشهود وقرينة هروب المتهم عن وجه العدالة، وأصدرت المحكمة حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".وبينت أن "قرار الحكم الغيابيِّ القاضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، تضمن إصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغيرالمنقولة".



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