قرعة خليجي 24 تقام اليوم في الدوحة... ومفارقة للمنتخب العراقي في القرعتين التجريبيتين

2019/10/23 | 10:14

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بغداد اليوم- بغداد

تقام قبل ظهر اليوم الاربعاء 23/10/2019 قرعة خليجي 24 في فندق كمبنسكي وسط الدوحة بمشاركة ممثلي خمسة دول مشاركة هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان.

البطولة ستنطلق في 27 تشرين الثاني المقبل ولغاية التاسع من كانون الاول وستجري بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ان يتم التتويج في اليوم الاخير منها.

واشار مصدر مقرب من اللجنة المنظمة للبطولة في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" يوم امس الثلاثاء شهد إقامة قرعتين تجريبيتين للبطولة، ومن المفارقات ان القرعتين اوقعتا المنتخب العراقي مع نظيره اليمني".

يشار الى ان النسخة 23 من البطولة والتي اقيمت في الكويت، كانت قد شهدت تتويج منتخب سلطنة عمان.

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