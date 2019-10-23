{جنرال الخريف} الشهير ينتحر في السليمانية

2019/10/23 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدم الشاعر الكردي المعروف محمد عمر عثمان على الانتحار، مساء امس الثلاثاء، في مدينة السليمانية.

وقالت مديرية شرطة محافظة السليمانية في بيان ان "الشاعر والكاتب محمد عمر عثمان المعروف بـ{جنرال الخريف} أقدم على الانتحار".



واضاف البيان "بعد اعلام قوات الشرطة وصلت الفرق المختصة للادلة الجنائية الى مكان الحادث ووفقا للتحقيقات الاولية ظهر بان الشاعر المذكور اقدم على الانتحار في منزله عن طريق شنق نفسه".والشاعر محمد عمر عثمان ولد في منطقة دركزين بمدينة السليمانية العام 1957، انهى دراسته الابتدائية والثانوية والاعدادية في السليمانية.و{جنرال الخريف} بدأ بالقراءة وكتابة الشعر منذ بدايات شبابه واصدر اول ديوان شعري في العام 1975، لديه العديد من النتاجات الشعرية الكبيرة التي اصحبت مصدرا مهما لدراسات الماجستير كما ترجمت نتاجاته الشعرية الى العديد من اللغات المختلفة.انتهى

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