وزير الهجرة: لا يمكن إجبار العراقيين على العودة الى البلاد قسراً

2019/10/23 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الأربعاء، لرئيس دائرة الهجرة في مملكة بلجيكا فريدي روزمومنت المكلف باللجوء والهجرة، أنه لا يمكن إجبار العراقيين على العودة الى البلاد قسراً.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "موسى التقى، اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، رئيس دائرة الهجرة في مملكة بلجيكا، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من بلاده ومن منظمة نينوى التطوعية لإغاثة النازحين".

وأضاف أن "اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين العراق وبلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيزها و التأكيد على أهمية وضرورة تنمية مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما فيها مصلحة الطرفين".

وأكد وزير الهجرة خلال اللقاء، أن "موضوع الهجرة يشكل ابرز التحديات التي تواجهها اوروبا ودول الشرق الاوسط معاً"، مشيداً بـ"مستوى التعاون بين البلدين في هذا الصدد لمواجهة هذا التحدي".

وشدد على "رفض اية عودة قسرية للعراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي لاسيما المملكة البلجيكية"، منوها الى ان "الحكومة تعمل على استراتيجية توفير فرص العمل وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على العودة الطوعية".

وتابع موسى، ان "الحكومة والوزارة لديها تنسيق عال مع كافة الدول الاوربية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لطالبي اللجوء كتشجيع العودة الطوعية الى البلاد مع مراعاة الجوانب الانسانية في الدول المستضيفة"، مشيراً إلى ان "الانسان العراقي حر ولا يمكن إقساره على العودة الى البلاد".

من جانبه، أشاد روزمومنت بدور الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين في اغاثة وايواء الكم الهائل من العوائل النازحة ابان الهجمة الشرسة من قبل عصابات داعش الاجرامية، مؤكداً عزم الحكومة البلجيكية التعاون والتنسيق مع الوزارة على كافة الصعد.

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