2019/10/23 | 10:28

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الحكيم يدعو الدول المانحة الإيفاء بتعهدات قطعتها للعراق في مؤتمر

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الحكيم يدعو الدول المانحة الإيفاء بتعهدات قطعتها للعراق في مؤتمر الكويت

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