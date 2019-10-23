أردوغان بعد لقائه بوتين: توصلنا إلى اتفاق “تاريخي” حول سوريا

2019/10/23 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن توصله إلى اتفاق وصفه بانه “تاريخي” مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول سوريا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين، عقب لقائهما في مدينة سوتشي الروسي، قال، إن الهدف الرئيس من عملية نبع السلام يكمن في إخراج الإرهابيين من المنطقة وتأمين عودة السوريين إلى أراضيهم.

وبين اردوغان أن مذكرة التفاهم، التي توصل إليها مع بوتين، تنص على انسحاب “وحدات حماية الشعب” الكردية مع أسلحتها من المنطقة حتى عمق ثلاثين كيلومترا خلال مدة مئة وخمسين ساعة تبدأ منتصف نهار اليوم الاربعاء، إضافة إلى خروجها من تل رفعت ومنبج.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تستضيف ثلاثة ملايين وستمئة وخمسين ألف سوري، بينهم ثلاثمئة وخمسين ألف كردي، وفي هذا السياق، اكد اردوغان الاتفاقمع الروس، على اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين، ومنع تسلل الإرهابيين.

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