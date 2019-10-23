تسعير خام دبي لشهر يناير‭‬ بخصم 0.40 دولار للبرميل عن العماني

2019/10/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي يوم الأربعاء إن الإمارة حددت الفرق الرسمي في سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يناير كانون الثاني بخصم 0.40 دولار للبرميل.

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