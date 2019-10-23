امانة بغداد : رفع حواجز الكونكريتية غربي بغداد

2019/10/23 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاربعاء، رفع الحواجز الكونكريتية غربي بغداد

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