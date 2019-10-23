اتحاد كرة اليد يصدر جدول مباريات الدور الاول من الدوري الممتاز

2019/10/23 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد جدول مباريات المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي .

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