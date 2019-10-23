“بالفديو”.. فنانة لبنانية تشعل تظاهرات بيروت بملابس فاضحة

2019/10/23 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق بهتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» وهي محمولة على الأعناق بملابسها التي تظهر جسدها فضلًا عن ملابسها الداخلية، أشعلت الفنانة إنجي خوري التظاهرات في لبنان.ونشر نشطاء لبنانيون وعرب، فيديو وقد حمل أحد المتظاهرين الفنانة على كتفه وهي تقود الهتافات”الشعب يريد إسقاط النظام”، ثم يلتقطها شابًا آخر ويحملها بطريقة لا تخلو من التحرش […]

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