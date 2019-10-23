2019/10/23 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مناصبهم من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع، من أصل 18 محافظة طالتها الاحتجاجات المطلبية الدامية التي أوقعت 157 قتيلا أغلبهم من المتظاهرين ومعظهم في بغداد.



وحملت لجنة تحقيق حكومية مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 157 شخصا خلال احتجاجات العراق وإعفاء قادة أمنيين من مناصبهم في سبع محافظات) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 157 شخصا خلال احتجاجات العراق وإعفاء قادة أمنيين من مناصبهم في سبع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).