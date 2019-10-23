2019/10/23 | 10:45

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الهجرة النيابية تنتقد استثناء ديالى وبابل من توجيهات إعادة النازحين إلى مناطقهم

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

تسلم قادة الشرطة الجدد، في عدد من المحافظات التي أعفي قادة شرطتها، بسبب نتائج التحقيقات في التظاهرات، مهامهم عملهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العميد خيون عبد الصاحب تسلم مهام عمله قائداً لشرطة محافظة ميسان، فيما تسلم العمي

بغداد اليوم-بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، الدفعة الخامسة من رواتب الإعانة الاجتماعية.





وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير العمل رئيس هيئة الحماي

بغداد اليوم _ ميسان

أكد مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، أن أهوار المحافظة، الُمدرجة على لائحة التراث العالمي، "لم يطرأ عليها أي تغيير، أو تطوير"، منذ إدراجها على اللائحة العالمية، محمّلا الحكومة الاتحادية و"ظروف إقليمية" مسؤ

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