وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

2019/10/23 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إلى بغداد في زيارة غير معلنة.

وذكرت رويترز، أنه من المتوقع أن يلتقي إسبر بنظيره العراقي، نجاح الشمري، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتي انتقل جزء منها إلى العراق، يشار إلى أن اسبر وصل، أمس الأول الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفاجئة.

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