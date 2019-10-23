روسيا للأكرد: انسحبوا حتى لا تكونوا فريسة للجيش التركي

2019/10/23 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة غدرت بأكراد سوريا وتخلت عنهم، وناشدهم الانسحاب من منطقة الحدود بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة، وإلا سيصبحون فريسة للجيش التركي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات أنباء روسية.وذكر أن الولايات المتحدة تشجع الأكراد على ما يبدو على البقاء قرب الحدود السورية مع تركيا والاشتباك مع الجيش التركي.وأمس الثلاثاء اتفقت موسكو وأنقرة عقب اجتماع مطول بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية في اتفاق وصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة.وبموجب الاتفاق سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا، ابتداء من ظهراليوم الأربعاء، خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.



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