الدهلكي: الحكومة ليس لديها علم بوجود محافظتين اسمهما ديالى وبابل

2019/10/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعرب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، عن استغرابه من إصدار الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيهاً الى الحكومات المحلية المحررة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة العوائل النازحة اليها، دون الاشارة الى محافظتي ديالى وبابل.

وقال الدهلكي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "كما يبدو فان رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية ليس لديهم علم بوجود محافظة عراقية اسمها ديالى واخرى اسمها بابل وفيها مئات العوائل النازحة"، متسائلاً "هل هاتين المحافظتين ما زالتا جزء من العراق ام انهما تابعتين لدولة اخرى كي نعلم مع من نتكلم للمطالبة بحقوق اهلها؟".

وأضاف أن "هذا التعميم يجعلنا في حيرة واستغراب وشك بوجود جهات وايادي خفية يخشاها رئيس الوزراء ولا تريد اعادة العوائل النازحة الى ديالى وبابل في سبيل تحقيق التغيير الديمغرافي فيهما".

وبين ان "ما جرى ويجري في ديالى وبابل من احداث وسلب للاراضي واعتداء وخطف للأبرياء وتشريد وعيش في الخيام وتجاوز على العوائل الآمنة، وآخرها هذا التعميم يعطينا انطباع واضح بان الامر يسير الى نفق مجهول وتبعات لا تحمد عقباها".

ودعا الدهلكي، رئيس الوزراء، إلى "بيان اسباب عدم الاشارة الى محافظتي بابل وديالى بقضية اعادة العوائل النازحة، كونه يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم اعادة تلك العوائل وتعويضهم عن ممتلكاتهم المسلوبة"، مطالباً مجلس النواب "بوقفة جادة لمتابعة هذا الأمر ورفع معاناة أبناء المحافظات المحررة التي عانت ما عانت من بطش زمر داعش الارهابية من جهة والجماعات الخارجة عن القانون من جهة اخرى".

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