2019/10/23 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، انه سيتم يوم غد الاربعاء نشر قوائم الوجبة الاولى للذين تم قبول تعيينهم على الملاك الدئم من حملة الشهادات العليا.وقالت الوزارة في بيان تلقى المركز الخبري، نسخة منه، ان الوزارة اجرت مقابلات دورية بشكل معلن وعلى القاعة الكبيرة في الوزارة للذين تقدموا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار تعلن اسماء المقبولين من حملة الشهادات العليا للتعيين “غدا” المركز الخبري الوطني.

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