2019/10/23 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توجيه الصدر.. سرايا السلام تعلن استعدادها لأي 'طارئ') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توجيه الصدر.. سرايا السلام تعلن استعدادها لأي 'طارئ') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).