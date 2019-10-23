2019/10/23 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداطلقت الفنانة اللبنانية ، اغنية “كلن يعني كلن”، في عمل فني داعم للاحتجاجات اللبنانية ضد الفساد بعنوان ثورة يعني ثورة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رحمة رياض و”نازل اخذ حقي” ..دينا حايك تطلق”ثورة يعني ثورة “..(فيديو)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رحمة رياض و”نازل اخذ حقي” ..دينا حايك تطلق”ثورة يعني ثورة “..(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).