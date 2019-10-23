2019/10/23 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيوعي العراقي يدعو لإنزال اشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار

يتبع.



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