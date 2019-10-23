English | كوردى

الشيوعي العراقي يدعو لإنزال اشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار


الشيوعي العراقي يدعو لإنزال اشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار
2019/10/23 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشيوعي العراقي يدعو لإنزال اشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار

يتبع.

.

.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشيوعي العراقي يدعو لإنزال اشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشيوعي العراقي يدعو لإنزال اشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا