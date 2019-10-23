النفط يهبط مع زيادة المخزونات الأميركية

2019/10/23 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نزل النفط، الأربعاء، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأميركي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها حالت دون مزيد من التراجع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 59.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في ديسمبر، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 54.16 دولار للبرميل.



وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر، الثلاثاء، عند 54.16 دولار.وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بواقع 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء.ومما ساعد في دعم الأسعار، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} ما إذا كانت ستعمق تخفيضات الإنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب العام المقبل.انتهى

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