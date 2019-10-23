اعتقال شخص اطلق العيارات النارية في الفضاء بالغزالية

2019/10/23 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعتقلت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، شخصاً أطلق العيارات النارية في الفضاء بمنطقة العزالية في بغداد.

وقال مصدر أمني لـ{الفرات نيوز} إن " دوريات نجدة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق عيارات نارية في الفضاء في منطقة الغزالية مع السلاح".



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