“الدولار الليبي” ينتشر في العراق .. عصابات للنصب والاحتيال تستخدم عملة مزيفة للاطاحة بالمواطنين

2019/10/23 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف مجلس القضاء الاعلى في تقرير نشره اليوم الاربعاء، عن عملة الدولار الليبي المجمد، التي تستخدمها شبكات النصب والاحتيال كعملة مزيفة لسرقة المواطنين.ووذكر التقرير الذي تابعته “يس عراق”، انه ‘انتشرت في بغداد عملة أجنبية من الدولار الأمريكي عرفت بمصطلح (الدولار الليبي المجمد) ‏تستخدمها عصابات تزييف العملة في عمليات النصب والاحتيال على […]

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