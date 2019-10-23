2019/10/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

قال العيداني محافظ البصرة أسعد العيداني، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، إن عدداً من النواب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ البصرة: أكثر 1600 درجة وظيفية وزعها النواب بطريقتهم دون علم الحكومة المحلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ البصرة: أكثر 1600 درجة وظيفية وزعها النواب بطريقتهم دون علم الحكومة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).