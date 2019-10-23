حادث تصادم مروع بين 5 دراجات نارية – فيديو

2019/10/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع حادث تصادم مروع بين خمسة دراجات نارية على أحد الطرق السريعة.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الدراجات النارية تسير خلف بعضها في ممر الدراجات على جسر فوتشو في مدينة تايبيه الجديد شمال تايوان، وفجأة اصطدمت الدراجات ببعضها البعض مثل زجاجات البولينج، مما تسبب في حالة من الفوضي العارمة.

ووقع الحادث المروع أثناء حركة المرور في ساعات الذروة الصباحية، ومن حسن الحظ لم يتعرض أي سائق لإصابات خطيرة حيث نهض بعضهم على الفور، وفقا لموقع لايف ليك.

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