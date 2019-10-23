الامم المتحدة تؤكد سعيها تدريب القوات العراقية على التعامل مع المتظاهرين

2019/10/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكد مكتب ممثل حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة أوديمة، اليوم الأربعاء، سعي البعثة تدريب القوات الامنية في كيفية التعامل مع المتظاهرين مستقبلاً.وذكر بيان لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة بابل تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “مدير المكتب احمد العطار التقى في محافظة بابل أوديمة مسؤول المنطقة الوسطى لمكتب ...

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