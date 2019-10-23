العراق يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة عدم الانحياز بأذربيجان

2019/10/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد يشارك وزير الخارجية محمد الحكيم، في الاجتماع الوزاري لمنظمة عدم الانحياز المنعقد في باكو بأذربيجان.وفد من وزارة الخارجية العراقية سيشارك في الاجتماع مع 120 دولة من قارات العالم.ومن المقرر ان يلقي الحكيم كلمة العراق في المؤتمر للتركيز على استمرار دعم دول المنظمة للعراق في حربه ضد داعش وعلى دعم ...

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