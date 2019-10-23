العراق يلاقي عمان في مستهل مشواره بخليجي 24 في الدوحة

2019/10/23 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستهل المنتخب العراقي مشواره ببطولة خليجي 24 في الدوحة بمواجهة منتخب سلطنة عمان.

وسحبت قرعة بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء بمشاركة خمسة منتخبات، هي كل من: قطر، العراق، الكويت، عمان، اليمن.وسيستهل المنتخب العراقي كشواره بالبطولة بمواجهة سلطنة عمان، ثم يلاقي منتخب الكويت، وبعدها يواجه منتخب قطر مستضيف البطولة، ويختتم المنافسات بمواجهة المنتخب اليمني.يشار الى ان مباريات البطولة ستقام في الدوحة خلال الفترة ما بين 27 تشرين الثاني وحتى التاسع من كانون الأول المقبلين.انتهى

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