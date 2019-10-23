تعديل// منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب العُماني في بداية مشواره ببطولة كأس الخليج 24 في الدوحة

2019/10/23 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعديل// منتخبناالوطنييلاقيالمنتخبالعُمانيفيبدايةمشوارهببطولةكأسالخليج24 فيالدوحة

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