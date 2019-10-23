فاطمة ناعوت - يراقصُ الزهراءَ فوق الثريا | إلى مازن ... فاطيما

2019/10/23 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت نقطةُ النورِ الوليدةالتيعلى استحياءٍأومضتْفي قلبيوفي قلبِكَيا حبيبيفي فجرِ صِبانا البعيدْ…اليومَأشرقتْوصارتْ شمسًاوهّاجةًتخطفُ الأبصارَوتَسرُّ الناظرين.***هذا الذي كانَفي خِصري:نُطفةًثم عَلَقةًثم مُضغَةًثمَّتباركَ اللهُ أحسَنَ الخالقين.***هذا الذي غرستَه في أحشائيتمرةً شه......

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