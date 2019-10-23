سعود سالم - خارطة القبور

2019/10/23 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم على الرصيف المبلل يترائى الوهم ورما في الضبابيفوح مرارة يتحرك ببطء في عتمة الطريقيراقب القطط والكلابيجتاز القمر في بركة ماءيسير بجانب الحائط القديم يقطف تفاحة من ظل الشجرةيستلقي على الأعشاب اليابسةيستريحيغمض عينيه كي يرى حتمية الحنين والحنين هوية والأرق قهوة وكتاب ونرجسة الرغبة عبوةخنجر وسكين وحزام ينسف الحدود وعلامات العبور ......

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