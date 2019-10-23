2019/10/23 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناظم_الماوي الدولة بين المفهوم الماركسي و المفهوم التحريفي – 2 - من تجلّيات تحريفية حزب العمّال التونسي و إصلاحيّته في كتاب الناطق الرسمي بإسمه ، " منظومة الفشل " ناظم الماوي --------------------------------------------------" هذه الإشتراكيّة إعلان للثورة المستمرّة ، الدكتاتوريّة الطبقيّة للبروليتاريا كنقطة ضرورية للقضاء على كلّ الإختلافات الطبقية ، و للقضاء على كلّ علاقات الإنتاج التى تقوم عليها......

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