2019/10/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث السفير العراقي لدى السعوديّة قحطان طه خلف، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة للشُؤُون الأفريقيّة أحمد القطان تسهيل دخول الشركات السعودية إلى العراق للعمل في قطاع الإعمار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "سفير جمهوريّة العراق لدى السعوديّة قحطان طه خلف التقى مع وزير الدولة للشُؤُون الأفريقيّة أحمد القطان في مقرّ وزارة الخارجيّة السعوديّة".

وأضاف أن "الجانبين بحثا الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات بين بغداد والرياض، كما بحث الجانبان موضوع القمة العربيّة-الأفريقيّة المُزمَع عقدها في الرياض في 2019/11/25، وما تحظى به من أهمّية كبرى في إطار تفعيل العلاقات العربيّة-الأفريقيّة".

وعبّر الوزير السعودي عن "تأييد المملكة لأهمّية التركيز على المُشارَكات، وتسهيل دخول الشركات السعوديّة إلى العراق للعمل في قطاع الإعمار، والاستثمار، والتجارة".

وأعرب، عن "رغبة العراق في أن تخطو العلاقات الثنائيّة خطوات أسرع خُصُوصاً فيما يتعلق بالمجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة بما يحقق المصالح المُشترَكة للشعبين الشقيقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تبحث تسهيل دخول شركاتها إلى العراق للإسهام بإعادة الإعمار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تبحث تسهيل دخول شركاتها إلى العراق للإسهام بإعادة الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).